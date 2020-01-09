В Николаеве водитель, нарушивший ПДД, обрызгал полицейских из газового баллончика и уехал

Вечером в среду, 8 января, в Николаеве на улице Адмиральской водитель автомобиля брызнул из газового баллончика в сотрудников патрульной полиции.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Водитель автомобиль «Fiat» припарковал транспортное средство на пешеходном переходе недалеко от Николаевского художественного академического русского театра. Нарушение заметили сотрудники патрульной полиции, которые осуществляли патрулирование, и сделали замечания водителю авто, на что тот агрессивно отреагировал. Патрульные попросили мужчину предоставить документы, но водитель продолжал вести себя неподобающе, после чего достал газовый баллончик и брызнул в полицейских. Далее мужчина сел в автомобиль и попытался скрыться, задев при этом еще и одного из патрульных.

На место была вызвана карета скорой медицинской помощи, которая забрала пострадавших полицейских. Самого водителя по ориентировке обнаружил экипаж полиции спустя некоторое время на улице Никольской, на место была направлена следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Фото: Новости-Н

Напомним, как между николаевцем и патрульными возник конфликт – в полиции тогда сообщили, что в их сотрудников брызнули из газового баллончика.