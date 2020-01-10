На Чукотке нашли живым оленевода, который заблудился и остался без еды на 16 дней

На Чукотке начальник оленеводческой бригады в конце декабря заблудился в тундре и остался без еды на 16 дней.

Об этом пишет Медуза.

Оленевод поехал на снегоходе 21 декабря в село Рыркайпий и заблудился. Его искали наземные поисковые группы, а через пять дней к поискам подключили вертолет. Отмечается, что всё это время на Чукотке стояли 30-градусные морозы.

В четверг, 9 января, мужчину нашёл местный житель, помогавший поисковой группе, в 200 километрах от Рыркайпия. Все эти дни оленевод находился в рыбацкой избушке, которую отапливал подручными материалами.

Мужчина сильно исхудал, но его состояние удовлетворительное. Тем не менее, в селе его осмотрят медики.

«Когда его нашли, его чуть-чуть покормили. Это счастливый случай, что человек выжил в тундре столько дней», - добавил представитель администрации.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине полиция успела найти пропавшую женщину, которая могла замерзнуть насмерть.