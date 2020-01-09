На Николаевщине за сутки в пожарах пострадали двое человек

В Николаевской области за прошедшие сутки, 8 января, в пожарах пострадали два человека.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Первый случай произошел в пгт. Баштанка на улице Школьная. Утром в службу спасения сообщили, что в Городскую больницу №3 Николаева в тяжелом состоянии доставили 45-летнего мужчину с ожогами, которые он получил при пожаре в неэксплуатируемом здании. Подразделения ГСЧС на место не вызывались.

Второй случай произошел в 19:35. По экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре на улице Центральная в селе Синюхин Брод в Первомайском районе. Прибывшее 2-ое отделение 23-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана «Подгородняя» спасли 59-летнюю женщину.

Пострадавшую с ожогами, в тяжелом состоянии, доставили в реанимационное отделение Первомайской ЦРБ. Пожар на площади 20 квадратных метров в 19:55 локализовали, а в 20:20 ликвидировали, его причина устанавливается.

Ранее сообщалось, что за сутки в Николаеве и области произошло четыре пожара: горели перекрытие дома, утеплитель и мусор.