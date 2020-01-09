В Николаеве двое подростков ходили по улице с макетом АК и пистолетом для страйкбола – они хотели сделать фото с оружием в парке

Вечером в среду, 8 января, в Ингульском районе Николаева полицейские задержали двоих подростков, которые ходили по улице с макетами оружия.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

По спецлинии 102 около 23:00 поступил сигнал от гражданина, который увидел, как по улице Космонавтов в сторону парка направлялись двое вооруженных парней. По словам заявителя, один из ребят держал в руках пистолет, а другой - автоматическое оружие.

Полицейские немедленно прибыли на указанное место и в результате отработки прилегающей территории на пересечении с улицей 28-й Армии обнаружили лиц, на которых указал заявитель. Ими оказались местные жители 15-ти и 18-ти лет.

Правоохранители осмотрели изъятое у задержанных оружие, которым, по предварительному заключению специалистов, является макетом автомата Калашникова и пластиковый пистолет для игры в страйкбол.

По словам подростков, с таким принадлежностями они направлялись в парк, чтобы сделать фото.

Указанные предметы направлены на исследование. Их происхождение и каким образом это попало в руки подростков, устанавливается.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием».

Напомним, как 11 июля ранее судимый злоумышленник, пользуясь отсутствием владельцев, проник через окно в дом адвоката, откуда украл мобильный телефон, столовые приборы и другое имущество. Перед совершением преступления он сделал селфи и закрыл лицо своей футболкой. Уже когда вор собирался идти с награбленным, на пороге его встретил сын домовладельца. Злоумышленник, пытался убежать и потерял по дороге часть похищенных вещей, его задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.