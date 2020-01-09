В непризнанной Абхазии протестующие захватили здание «администрации президента»

На оккупированной РФ территории Абхазии начался митинг у здания «администрации», протестующие требовали признать недействительными прошедшие так называемые «выборы» президента в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что протестующие прорвались в здание, выломали двери на первом этаже, внутри администрации собралось несколько десятков человек. В результате столкновений пострадали несколько человек, однако в местном «Минздраве» утверждали, что никто не пострадал. В митинге участвовали около тысячи человек.

Акция проходит в день, когда кассационная коллегия Верховного суда Абхазии рассматривала иск оппозиционера Алхаса Квицинии, уступившего действующему главе государства Рауль Хаджимбе, набрав 46,19% голосов против 47,38.

Напомним, с конца 2010 года грузинский регион Абхазия находится под контролем самопровозглашенной Республики при военной поддержке России. В прошлом году 8 августа исполнилось 10 лет с начала войны Грузии с Южной Осетией и Россией. Результатом конфликта стало признание российскими властями Южной Осетии и Абхазии как государств отдельных от Грузии государств.