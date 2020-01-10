В Мексике произошло извержение самого активного вулкана - столб пепла поднялся на 3 км

В Мексике произошло извержение самого активного в стране вулкана Попокатепетль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.

Сообщается, что с помощью систем мониторинга вулкана Попокатепетль было выявлено почти 300 «выдохов», состоящих из водяного пара, вулканических газов и низкого содержания золы. Кроме того, было зарегистрировано 90 минут тремора, а магнитуда вулканотектонического землетрясения составила 1,4.

Кроме того, был зафиксирован мощный взрыв, в результате которого столб пепла поднялся на 3 км в северо-восточном направлении.

Esta mañana el Volcán #Popocatépetl registró una explosión. 🌋 ¿Qué habría pasado si en ese momento excursionistas se hubieran encontrado dentro del radio no permitido por seguridad? El #CENAPRED exhorta a no acercarse al volcán.

🚦 Semáforo de alerta #AmarilloFase2. pic.twitter.com/a5TrNcPUbq — Webcams de México (@webcamsdemexico) January 9, 2020

Напомним, ранее из-за извержения вулкана на острове возле Сицилии эвакуировали туристов - погиб один человек.