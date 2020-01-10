Николаевец забаррикадировался в комнате и грозился перерезать себе вены – он забрызгал газом патрульных, но они отговорили его от суицида

В Николаеве патрульные отговорили мужчину, который забаррикадировался у себя в комнате, от попытки суицида.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

9 января на служебный планшет патрульным поступило сообщение о домашнем насилии. Прибыв по указанному адресу полицейских встретила женщина, которая сообщила, что ее 22-летний сын находится в неадекватном состоянии и закрылся в своей комнате. При себе имеет ножи и топор.

Зайти в комнату патрульным не удалось, так как проход был забаррикадирован. При попытке разобрать баррикаду мужчина применил в сторону патрульных газовый баллончик, и, взяв в руки нож, сообщил, что порежет себе вены и приложил нож себе на руку.

«Полицейские полчаса разговаривали с мужчиной, нашли общую тему и, в конце концов, уговорили его бросить нож и выйти из комнаты. Гражданин был доставлен в Заводской отдел полиции и вызвана бригада скорой медицинской помощи», – отметили в патрульной полиции.

Напомним, как патрульные стащили с Варваровского моста пьяного николаевца, который хотел покончить с собой.