В Борисполе агрессивный пассажир угрожал пограничникам – его задержали и повалили на пол

В киевском аэропорту Борисполь пограничники задержали агрессивного пассажира, который прилетел из Дублина.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

После посадки рейса уроженец Ивано-Франковской области вместе со всеми гражданами направился к линии паспортного контроля. В ожидании оформления он начал приставать к другим пассажирам и нарушать общественный порядок.

Пограничники отвели мужчину с линии контроля, чтобы успокоить и выяснить, чем спровоцировано его агрессивное поведение. Однако находясь в режимной зоне, он продолжал нецензурно ругаться и начал угрожать военнослужащим. После неудачных попыток его утихомирить пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности.

Отмечается, что неделю назад в одном из терминалов аэропорта «Борисполь» пограничники задержали мужчину, который ругался, плевался и порывался биться за того, что ему запретили выезд за пределы Украины.

Напомним, что ранее в одесский аэропорт въехал мужчина в балаклаве и заявил о заминировании.