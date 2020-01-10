В Николаеве пьяный водитель «Mitsubishi» на скорости врезался в дерево

В Николаеве 10 января водитель автомобиля «Mitsubishi» на высокой скорости врезался в дерево.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы случившегося.

По данным патрульной полиции, автомобиль ехал по улице Крылова, водитель наехал на бордюр, из-за чего потерял управление. После этого «Mitsubishi» вылетел на встречную полосу, проехал еще примерно квартал и врезался в дерево. Автомобиль сломал дерево, от удара «Mitsubishi» превратился в груду металла и пластика.

Очевидцы говорят у двух пострадавших в ДТП, в патрульной полиции пока что подтверждают информацию об одном пострадавшем – водителе. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что ранее в Николаеве на перекрестке столкнулись «Skoda» и «BMW».