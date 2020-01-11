Крушение Boeing 737: Иран признал, что принял самолет за вражескую цель и сбил его ракетой ПВО

Иран признал, что сбил самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет. Власти Ирана в свою очередь отрицали свою причастность к трагедии.

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09:20 Президент Ирана Рухани назвал «большой трагедией» катастрофу самолета «Международных авиалиний Украины».

Об этом он написал в Twitter.

«Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Следствие продолжается, чтобы определить и преследовать виновных в этой большой трагедии и непростительной ошибкой», - написал Рухани.

«Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой трагической ошибке. Мои мысли и молитвы со всеми семьями, находящимися в трауре. Я выражаю искренние соболезнования», - добавил иранский президент.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake. My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 11 января 2020 г.

В то же время в своем обращении, опубликованном в иранских СМИ, Рухани заявил, что трагедия произошла «в атмосфере запугивания и агрессии со стороны американского режима против иранской нации».

«В условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США», - говорится в заявлении Рухани.

«К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы», - заявил президент Ирана.

Об ошибке сообщил и Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана. В ведомстве заявили, что украинский самолет был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

09:11 Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбивание самолета рейса PS752 компании МАУ, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

– Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета. Но мы настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам, - заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины выразил надежду на продолжение расследования авиакатастрофы без искусственных задержек и препятствий.