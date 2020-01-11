В селе на Николаевщине при пожаре в частном доме погиб мужчина

В пятницу, 10 января, в селе Белоусовка Вознесенского района произошел пожар на территории частного домовладения, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 16:30 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре на улице Сагайдачного в Белоусовке.

По указанному адресу направлено дежурное отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем охвачена летняя кухня, а рядом находится жилой дом. При проведении разведки спасатели обнаружили тело погибшего 50-летнего мужчины. Пожар площадью 40 квадратных метров в 17:11 локализовали, в 17:55 ликвидировали, его причина устанавливается.

От ГСЧС работало две единицы техники и семь человек, дополнительно привлекался трактор с бочкой, сотрудники полиции и карета скорой медицинской помощи.

Напомним, как на Николаевщине при пожаре частного дома из-за неосторожного курения погиб пенсионер.