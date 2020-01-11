Оператор ГТС планирует за пять лет заработать ₴225 миллиардов

В течение 2020-2024 годов Оператор газотранспортной системы Украины планирует получить 225 миллиардов гривен доходов.

Об этом сообщают в пресс-службе государственной компании.

«Совокупный доход ОГТСУ в 2020-2024 годах составит 225 миллиардов гривен (с НДС). Из них 40 миллиардов гривен - от транспортировки газа внутри Украины и 185 миллиардов гривен - от транзита (по текущим тарифам на транспортировку газа, утвержденными НКРЕКП) », - сообщили в операторе ГТС.

Там отмечают, что в случае, если бы Украина и Россия не подписали бы контракты на транзит газа, то доходы компании составили 123 миллиарда гривен, из которых только 8 миллиардов - за транзит газа в других европейских странах.

В частности, у Оператора ГТС отмечают, что подписание контракта на транзит российского газа в Европу позволило существенно снизить тарифы на транзит газа внутри Украины, что отразится на тарифах на газ для населения и бизнеса.

Напомним, как генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Украина из-за запуска «Турецкого потока» лишится 450 миллионов долларов дохода в год.