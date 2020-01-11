На Киевщине мать оставила больных детей без еды в неотапливаемом доме – их забрала полиция

В Белоцерковском районе мать оставила в ненадлежащих условиях своих детей и исчезла.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В полицию поступило сообщение от главы поселка Чуприна, который сообщил, что в одном из помещений села находятся дети без присмотра родителей в возрасте 5 и 9 лет и 11-месячный малыш.

По указанному адресу полицейские действительно обнаружили трех детей, которые не смогли объяснить, где находятся их родители.

Дом, в котором находились дети, был без отопления, в комнатах антисанитарные условия, отсутствуют продукты питания, дети были больны и нуждались в медицинской помощи

Полицейские вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь и сообщили местную службу по делам детей. Поскольку жизни и здоровью детей грозила опасность, было принято решение об изъятии детей.

По приезду скорой медицинской помощи детей было осмотрено и доставлено в местную районную больницу, где они сейчас и находятся под наблюдением врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Работниками ювенальной превенции было установлено местонахождение 34-летней матери детей, в которой было взято письменное объяснение и составлен протокол по части 1 статьи 184 («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей») КУоАП.

Напомним, как в Киеве в конце 2016 года 20-летняя уроженка Николаевской области Владислава Трохимчук оставила двух детей одних дома, а сама проводила время с любовником. Вернувшись в квартиру, мать обнаружила своего годовалого сына мертвым, а ее двухлетняя дочь находилась в бессознательном состоянии. Тогда также сообщалось, что к запертым в квартире детям приходила их бабушка и полицейские, но не попали в квартиру. В свою очередь в полиции заявили, что их не вызывали к брошенным матерью на 9 дней детям. В декабре 2019 года апелляционный суд отменил приговор для уроженки Николаевщины, заморившей голодом детей – дело рассмотрят заново.