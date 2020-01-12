В Ираке убили еще одного высокопоставленного проиранского военного командипа

В Ираке убили видного проиранского командира военизированных отрядов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Поздним вечером в субботу, 11 января, в Карбале, что в 100 км от Багдада, был застрелен глава Популярных мобилизационных сил Талеб Аббас Али Аль-Саеди.

Сообщая об убийстве, местные СМИ отмечают, что неизвестно, чьих рук это дело. Никаких подробностей также не приводится.

Известно, что Аль-Саед возглавлял городские бригады подразделения в составе поддерживаемой Ираном шиитской ветви Популярных мобилизационных сил.

Напомним, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира.

6 января после убийства высокопоставленного генерала Иран вышел из ядерной сделки и угрожает США военным ударом. 7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями. А в ночь с 7 на 8 января Иран нанес многочисленные ракетные удары по американским базам в Ираке.