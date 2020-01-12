На Николаевщине зарегистрирован случай бешенства у человека – мужчина после укуса собаки отказался от прививок

В субботу, 11 января, в одну из больниц Николаевской области был госпитализирован мужчина с диагнозом «Бешенство. Манифестная форма».

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.

По информации, у мужчины тяжелая форма течения болезни, сейчас у него наблюдаются гидро- и аэрофобии.

«31-летний мужчина получил укус бездомного собаки в августе 2019 года, обратился за помощью, однако от профилактических прививок отказался. Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное напоминание медработников по телефону, на прием он не явился. Наблюдение за собакой не проводилось: животное убежало», – говорится в сообщении.

По имеющейся у редакции «Преступности.НЕТ» информации, мужчина является жителем одного из сел области.

В ведомстве напомнили, что в случае задержки с предоставлением квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.

«В процессе распространения вируса центральной нервной системой развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга. Начальные симптомы бешенства – повышение температуры и боль, ощущение покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения», – говорится в сообщении.

Обязательной прививке подлежат люди:

– которых покусали бешеные или подозрительные на бешенство животные даже при малейших повреждениях кожи; – укушенные любыми дикими животными (даже без подозрения на бешенство); – поцарапаны подозрительными на бешенство животными или при забрызгивании царапин слюной таких животных; – которые подверглись любому микроповреждению кожи при работе с больными бешенством животными.

Кроме того, в Центре общественного здоровья рассказали, что источником и резервуаром возбудителя бешенства являются дикие и домашние хищные животные, принадлежащие к классу млекопитающих. Особую опасность представляют бездомные животные, в частности собаки, для которых укус является инстинктивной реакцией для защиты территории, членов стаи или получения пищи.

У человека инкубационный период бешенства, как правило, длится 1-3 месяца, но может варьироваться от одной недели до года.

Напомним, за год в Николаеве за год сотрудники КП «Центр защиты животных» отловили с улиц города порядка тысячи бездомных собак, из них 600 особей подвергли эвтаназии, чтобы снизить остроту ситуации.