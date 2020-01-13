В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста

Немецкий футболист американского клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии.

Об этом сообщает El Caso.

Футболист гулял по скалистому берегу, поскользнулся и упал с обрыва в воду. Течением его отнесло далеко от берега. Друзья попытались помочь парню, но на него напали акулы.

Друзья Эрика срочно вызвали береговую охрану, которая параллельно искала другого пропавшего – 57-летнего Гарри Джонсона. Когда спасатели вскоре нашли труп они сначала подумали, что это был Джонсон, но оказалось что это было именно тело мертвого Эрика Биригитти.