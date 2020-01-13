В Индии местные власти снесли две элитные многоэтажки из-за нарушения экологических норм

Власти южноиндийского штата Керала снесли два многоэтажных жилых комплекса, которые были построены с нарушением экологических норм.

Об этом сообщает ВВС.

Для того, чтобы снести 19-этажный комплекс H2O Holy Faith, в котором находилось 90 квартир, потребовалось 212,4 кг взрывчатки. Затем с помощью 343 кг взрывчатки подорвали 16-этажные башни-близнецы Alfa Serene.

Здания, построенные в муниципалитете Мараду, были снесены согласно судебному постановлению из-за чрезмерной близости к озеру. Эта новость шокировала около трех сотен человек, которые успели приобрести апартаменты в снесенных зданиях.

Для того, чтобы снести несколько многоэтажек, пришлось эвакуировать около 2 тысяч человек, которые там жили. В воскресенье, 13 января, власти планируют снести еще несколько жилых домов.

В 2019 году Верховный суд Индии постановил, что здания должны быть снесены, так как местные власти дали разрешение на постройку, не получив одобрения местного органа, который занимается охраной побережья. Наводнение в 2018 году в Керале было во многом усугублено незаконными постройками.

Отмечается, что в снесенных многоэтажках покупали квартиры банкиры и вышедшие на пенсию топ-менеджеры. Один из местных жителей рассказал, что в 2006 году купил в высотке апартаменты, стоимость которых в пересчете на нынешний курс составляла $70 тысяч. Один из его соседей потратил год назад $176 тысяч.

По данным местных СМИ, власти должны выплатить жильцам временную компенсацию в $35 тысяч.