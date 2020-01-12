В Умани около 30 человек с палками и ножами напали на евреев, есть пострадавшие, - СМИ

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10 января в Умани в Черкасской области около 30 человек напали на евреев, которые находились у могилы раввина Нахмана.

Об этом сообщает Yeshiva World News.

По словам свидетелей, злоумышленники были вооружены ножами и палками. Избиение началось после незначительного спора между одним из местных украинцев и евреем.

«Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев», — рассказал проводивший Шаббат еврей.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, не попытались помочь, а, как пишет издание,  «просто стояли и смотрели, что происходит». В результате инцидента четырех пострадавших евреев доставили в ближайшую больницу.

Напомним, ранее в Умани хасиды подрались с местными жителями и подожгли крест – происшествие расследует полиция Израиля.

Роман Свиридов

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