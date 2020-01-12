Спасатели дважды выезжали на пожары жилых домов в Николаевской области

В течение суток 11 января в Службу спасения поступило два сообщения о пожаре на территории частных домовладений, расположенных на территории Николаевской области.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Первый случай произошел в 13:09 на улице Одесская села Николаевка Веселиновского района.

«По указанному адресу был направлен дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что из окна жилой комнаты идет дым и в помещении плотное задымление. Благодаря слаженным действиям пожарных, огонь на площади 5 кв.м в 13:26 локализовали, в 13:41 – ликвидировали. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении хозяина», – отметили в ведомстве.

Второй случай произошел в 14:24.

«На пункт связи 7-й ГПСЧ поступило сообщение пожаре на улице Космонавтов города Баштанка. По прибытию установлено, что огнем охвачена крыша здания. Пожар на площади 60 м.кв в 14:37 локализовали, в 15:15 – ликвидировали, его причина устанавливается», – говорится в сообщении.

Всего от ГСЧС работали две единицы техники и 10 человек. Также на пожарах работали сотрудники полиции.

Напомним, в эти же сутки николаевские спасатели потушили загоревшийся во время движения «Mercedes» и уберегли от огня перевернувшуюся «Mazda».