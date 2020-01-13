В Германии эвакуировали более 14 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

В городе Дортмунд на западе Германии в рамках операции по обезвреживанию четырех бомб времен Второй мировой войны эвакуировали 14 тыс. человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Так, 11 января власти эвакуировали две больницы и открыли школы для жителей, которым пришлось покинуть свои дома.

Также власти закрыли городской вокзал, и начиная с полудня 12 января все поезда перенаправляют по другим маршрутам.

Операция по обезвреживанию боеприпасов ожидается во второй половине дня 12 января.

Напомним, рванее в Италии пришлось эвакуировать половину города из-за авиабомбы времен Второй мировой войны