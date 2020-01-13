В Иране на протестах из-за сбитого украинского самолета силовики применили оружие – сообщают о погибших

В Иране в ночь на понедельник, 13 января, продолжились акции протеста после признания иранской стороны, что их военные сбили украинский самолет МАУ. Силовики открыли по демонстрантам огонь.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Daily Mail.

По словам протестующих, проправительственные боевики открыли огонь по демонстрантам.

На кадрах из местных СМИ видно женщину в крови, вероятно, от огнестрельной раны. На других изображениях видно, как человек с ружьем убегает с места происшествия после того, как толпа собралась вокруг убитой женщины. Как утверждается, ее застрелили неподалеку от известной площади Азади.

Перед этим студенты забили ворота Амиркабирского технологическогоуниверситета, которые располагается возле посольства США, в знак протеста. Кроме этого, демонстранты подожгли и снесли плакаты Аятоллы Али Хаменеи и убитого генерала Касема Сулеймани.

На фоне криков «Смерть Хаменеи» силы безопасности открыли огонь из резиновых пуль и начали использовать слезоточивый газ.

В некоторых сообщениях указывается, что те, кто разгонял демонстрантов, были членами Басиджа - военнизированого крыла в составе Корпуса Стражей Исламской Революции. Действовали они по приказу властей.

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет. Позже Иран подтвердил, что самолет был сбит их ракетой.