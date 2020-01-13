На Днепропетровщине из пруда вытащили «Toyota» с телами четырёх человек внутри, в том числе 14-летней девочки

В селе Вишневое Пятихатского района Днепропетровской области в воскресенье, 12 января, автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» с четырьмя людьми внутри съехал в пруд.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.

В 19:05 спасателям сообщили о дорожно-транспортном происшествии на местном пруду.

Прибывшее дежурное отделение 54-й государственной пожарно-спасательной части установило, что ориентировочно, во время следования по гребле пруда, легковой автомобиль съехал в водоем. Предварительно автомобиль находится в 5 метрах от берега, на глубине 2-3 метра.

Спасатели с помощью лебедки вытащили машину на берег. В салоне транспортного средства обнаружили тела четырёх погибших, среди которых - девочка 14 лет (дочь владельца). Погибли мужчина, две женщины и ребенок.

На месте происшествия работали четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС в области. Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что в июне 2019 года на Херсонщине автомобиль слетел в оросительный канал – погиб водитель и двое несовершеннолетних.