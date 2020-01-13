Умер житель Николаевщины, у которого диагностировали бешенство

Житель Николаевской области, которого госпитализировали 11 января с диагнозом «Бешенство. Манифестная форма», умер вечером 12 января.

Об этом сообщают в Облаздраве.

Как известно, на Николаевщине зарегистрирован случай бешенства у человека – мужчина после укуса собаки в августе 2019 года отказался от прививок.

Комиссия в составе профильных специалистов и экспертов 11 января проверила предоставление профильной медицинской помощи в районе во время обращения.

Также они проверили качество оказания антирабической помощи населению района. Готовится видео-совещание с руководителями учреждений здравоохранения области по данному вопросу, которое планируют провести в первой половине недели.

Напомним, в апреле в мэрии Николаева заявили, что в больницах есть более 600 прививок от бешенства.