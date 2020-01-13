В Николаеве разыскивают двоих детей, которые не вернулись домой

Корабельный отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает 12-летнего Шаманского Николая Анатольевича и 11-летнего Чекан Сергея Викторовича.

Об этом сообщается на странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области».

В воскресенье, 12 января, около 14:00 мальчики исчезли на автобусной остановке возле районного суда и до настоящего времени не вернулись.

Приметы Шаманского Николая: рост 110 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет: в черную куртку с цепочками, голубые джинсы, сапоги черного цвета.

Приметы Чекан Сергея: рост 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серые. Был одет: в черную куртку, кофту с белым капюшоном, серые брюки, разноцветные кроссовки.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетних, полицейские просят звонить по номеру 102, 40-20-02 или 093-858-68-58.