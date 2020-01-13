На Николаевщине по неустановленным причинам горел «Opel Astra»

В Первомайске вечером в воскресенье, 12 января, горел автомобиль «Opel Astra».

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 20:35 на линию «101» поступила информация о пожаре легкового автомобиля «Opel Astra» на улице Коротченко.

Прибывшее дежурное отделение 23-й государственной пожарно-спасательной части установило, что огнем охвачен моторный отсек и салон автомобиля на площади 5 квадратных метров.

Пожарные с помощью генератора пены средней кратности в 20:45 пожар локализовали, а в 20:52 - ликвидировали. К тушению привлекалось четыре человека и одна единица техники ГСЧС. Причина возгорания устанавливается. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что николаевские спасатели потушили загоревшийся во время движения «Mercedes» и уберегли от огня перевернувшуюся «Mazda».