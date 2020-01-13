Евросоюз отказался вводить санкции против Ирана из-за сбитого самолета МАУ

Власти Европейского союза решили не принимать санкционных ограничений против Ирана, который сбил украинский Boeing МАУ.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свои источники в Брюсселе.

Как сообщается, в ЕС не планируют ввод санкций против Ирана из-за катастрофы, которая произошла с самолетом украинских авиалиний. По данным источников, такое решение было принято в связи с тем, что Европа ждет, пока придут результаты расследования.

Источники отмечают, что решение о санкциях будет приниматься исходя из того, что покажет это расследование. Обсуждение должно состояться 20 января во время встречи глав МИД ЕС. Кроме того, будет обсуждаться будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Согласно договору, с Ирана снимаются санкционные ограничения в обмен на сдерживание ядерной программы.

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет. Позже Иран подтвердил, что самолет был сбит их ракетой.