В Запорожье спасатели и медики помогли мужчине, который надел гайку на половой орган 18+

Житель Запорожья надел на свой половой орган гайку, после чего не смог снять её самостоятельно и обратился в больницу и к спасателям.

Об этом пишет Индустриалка.

Молодой мужчина надел на свой половой орган гайку, в результате чего тот распух и снять металлический предмет мужчина уже не смог. За помощью он обратился к медикам 5-й городской больницы.

Врачи пытались снять гайку, но им это не удалось. Для удаления они решили провести хирургическое вмешательство. Пациента уже готовили к операции, когда медики решили позвонить спасателям «Кобры».

Как рассказал «Индустриалке» заместитель начальника ЗКСВАСС «Кобра» Эдуард Нехорошев, с помощью специальных инструментов спасатели спилили гайку.

Все это время мужчина находился под наркозом. Поэтому рассказать, зачем он надел на себя металлический предмет, пострадавший не смог. После оказания помощи пациент остался в больнице под наблюдением медиков.

В то же время паблик Х**вая Украина пишет, что гайку мужчине одела жена за измену.

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