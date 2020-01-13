В Николаеве на Аляудах сгорело три гектара камыша

В Николаеве в воскресенье, 12 января, горел камыш на открытой территории полуострова Аляуды.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в Службу спасения сообщили очевидцы в 12:51. Прибывшие отделения 2-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей в 13:20 локализовали пожар, а в 13:38 - ликвидировали.

В результате поджога огонь уничтожил 3 гектара камыша. К тушению привлекались две единицы техники и восемь человек.

«Уважаемые граждане! Намеренно выжигая сухую растительность, вы подвергаете опасности животных и птиц, населяющих открытые территории. Также неконтролируемое горение может быстро распространиться в жилые дома и нанести значительный материальный ущерб. В случае, если вы стали свидетелем пожара, немедленно сообщите об этом в экстренную службу по номеру 101!» - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине в двух лесничествах из-за поджогов горела хвойная подстилка.