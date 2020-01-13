В центре Николаева «Skoda» въехала в «маршрутку» с пассажирами

Фото: Новости-Н В Николаеве в понедельник, 13 января, на Большой Морской «Skoda» въехала в маршрутное такси «Рута» №52.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

Так, «Skoda» и «Рута» двигались от Варваровского моста в сторону улицы Никольской. По предварительной информации, 72-летнему водителю «Skoda» внезапно стало плохо, он не справился с управлением и врезался в «маршрутку».

По словам мужчины, он гипертоник. Его госпитализировали с ссадинами и ушибами. Пассажиры обоих автомобилей не пострадали. На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа.

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Ранее сообщалось, что в центре Николаева водитель «Volkswagen Touareg» протаранил «маршрутку».