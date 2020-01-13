В Запорожской области на трассе произошло масштабное ДТП с участием автомобилей «скорой» и полиции

Под Запорожьем на одном и том же участке произошли 7 ДТП подряд, среди участников есть сотрудники полиции и ГСЧС, а среди пострадавших - медики.

Об этом сообщило агентство «Укринформ» с места происшествия.

Первая авария случилась примерно в 7:40. Не справилась с управлением и въехала в кювет водитель Ford.

«Мы оказывали помощь пострадавшей. Женщина съехала с дороги в кювет, вызвала «скорую» и полицию. В момент, когда мы оказывали помощь женщине, в наш автомобиль влетел легковой автомобиль (ВАЗ 21099), а мы в свою очередь, въехали в автомобиль полицейских, которые оформляли ДТП», - рассказал медик Александр Бабак.

На место происшествия вызвали вторую бригаду врачей и еще один наряд полиции. Но уже через полчаса на этом же участке произошла вторая авария.

«Я стал одним из участников ДТП. Аварийный знак на дороге стоял не в том месте. У меня был выбор: выехать на встречную полосу, где на тот момент ехали автомобили, или же немного притормозить и въехать в автомобиль полиции. Я выбрал второй вариант. После столкновения с полицейской Toyota машину занесло, и я въехал в еще одну машину. Из-за гололеда на дороге автомашину занесло», - рассказал Илья Монаков.

Монаков является сотрудником ГСЧС. Говорит, ехал на переаттестацию в Запорожье на собственном автомобиле. Мужчина уверен, что авария произошла из-за неправильно расставленных аварийных знаков. После аварии их якобы переставили. В то же время правоохранители говорят, что вторая авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима.

Утром ГСЧС предупреждало, что на трассе М-18 на участке между Запорожьем и Васильевкой гололед, сотрудники автодора должны были обработать дорогу специальной смесью.

Напомним, в Словакии в результате масштабного ДТП на трассе пострадали пятеро украинцев.