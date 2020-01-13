Власти Австралии выделят $50 миллионов на восстановление природы

Правительство Австралии выделит $50 млн на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров.

Об этом сообщила министр охраны окружающей среды Австралии Сюзанна Лей в инстаграме.

«Сегодня я объявила о выделении $50 млн в качестве чрезвычайной меры по восстановлению дикой природы и среды обитания диких животных, а также для поддержки немедленной работы по охране дикой природы ученых, экологов, общин и землеустройств для планирования долгосрочных мер относительно защиты и восстановления», - заявила она.

Напомним, в октября 2019 года на восточном побережье Австралии начались масштабные лесные пожары. Сейчас огнем уже охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Несколько регионов на южном побережье страны закрыли для туристов, а жителям передали предписание о срочной эвакуации.

Сейчас пожар уже уничтожил больше 6,5 миллиона гектаров леса, около двух тысяч жилых домов и примерно три тысячи административных и хозяйственных построек. С февраля 2019 года в австралийских пожарах погибли 25 человек, в том числе трое пожарных.