В результате затопления кипятком торгового центра в Киеве пострадали десять человек

В результате прорыва магистральной линии горячего водоснабжения на улице Антоновича и частичного затопления ТРЦ Ocean Plaza пострадали десять человек, семерых из них госпитализировали.

Об этом со ссылкой на данные службы 103 сообщили на странице ГУ ГосЧС в Киеве в Facebook.

Спасатели также эвакуировали семерых пассажиров из маршрутки №825, которая провалилась в яму на дороге, и троллейбуса, оказавшегося в паровом занавесе.

В Ocean Plaza горячая вода затопила нулевой этаж, где расположен магазин "Ашан", и первый этаж.

«Всех работников и посетителей магазина «Ашан» и ТРЦ Ocean Plaza вывели на безопасное расстояние. Спасатели на руках вынесли из здания шестерых», – добавили в ГосЧС.

По состоянию на утро 14 января, на улице Антоновича вблизи Лыбидской площади перекрыто транспортное движение. В связи с этим изменены маршруты троллейбусов №№ 1, 12, 42-Д, 43, 50 и автобусов №№ 20, 20-К, 27, 51, 52, передает пресс-служба КМДА.

Напомним, вечером, 13 января, в Голосеевском районе Киева затопило горячей водой ТРЦ Ocean Plaza и рядом расположенную территорию.