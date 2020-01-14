В Николаеве женщина из-за курения в постели едва не сожгла квартиру – ее вывели из жилья спасатели

В Николаеве 13 января спасатели вывели из квартиры, где возник пожар, женщину.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 00:01 спасателям поступило сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Большая Морская. По указанному адресу выехали два отделения 2-й государственной пожарно-спасательной части.

При проведении разведки пожарные обнаружили хозяйку квартиры 1975 года рождения и вывели ее на свежий воздух.

Благодаря слаженным действиям пожарные локализовали пожар подручными средствами на площади 0,5 квадратных метра. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем хозяйки – курение в постели.

От ГСЧС работало две единицы техники и девять человек. Также привлекались сотрудники полиции.

Напомним, как в Николаеве 1 января мужчина курил в постели и по неосторожности поджег кровать. Всего огонь охватил 20 квадратных метров квартиры.