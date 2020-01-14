В НУК имени адмирала Макарова пройдет выставка, посвященная 70-летию образования Китайской народной республики

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фото из открытых источников
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова продолжает поддерживать традиции культурного обмена между Украиной и Китаем.

 

Об этом сообщают в университете. 

15 января на базе НУК имени адмирала Макарова пройдет открытие выставки, посвященной 70-летию образования Китайской Народной Республики. Открывать выставку прибудет Генеральный Консул КНР в городе Одесса господин Сун Лицюнь, который является добрым другом и партнером николаевского кораблестроительного университета.

«Администрация НУК приглашает всех желающих николаевцев посетить выставку и приобщиться к истории и культуре Китая современности, 15 января с 11.00 в корпусе НУК по адресу - Проспект Центральный, 3, Актовый Зал, 3-й этаж», - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный Университет Кораблестроения имени адмирала Макарова продолжает развитие сотрудничества с университетами Китая и подписал договор о запуске совместной образовательной программы с одним из вузов.

Юлия Акимова

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