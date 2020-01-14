В центре Николаева ВАЗ сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте – пострадавшую госпитализировали

В центре Николаева автомобиль сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Николаевской области.

ДТП произошло в понедельник, 13 января, около 18:00 на 6-й Слободской в районе Центрального проспекта. Автомобиль ВАЗ-2109, по предварительной информации, не справившись с управлением, наехал на 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевших указанное автопроисшествие, обращаться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (063) 056-71-77, 102», – обратились в полиции.

Событие квалифицированно, предварительно, по признакам части 1 статьи 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение»).

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд соответствующих экспертиз. Продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, утром в субботу, 28 декабря, на пересечении улиц Шоссейной и 9-й Поперечной в Николаеве столкнулись сразу три автомобиля: «Иж-2717», «ВАЗ-2105» и «Geely».