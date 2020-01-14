В Москве директрису частной школы заподозрили в том, что она наняла двух своих бывших учеников, чтоб те убили жену ее любовника

пострадавшая Светлана и ее муж - Михаил Хананашвили, фото - "ТВЦ" В Москве парень напал на жену муниципального депутата, нанеся ей несколько ударов ножом. Правоохранители подозревают, что нападение заказала любовница ее мужа.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

По версии следствия, в конце 2019 года 35-летняя директриса школы решила убить жену своего любовника и привлекла к этому двух бывших учеников школы — парня 1998 года рождения и девушку 1999 года рождения.

Покушение произошло 9 января — нанятая директрисой девушка передала сообщнику, что их жертва идет домой, после чего он подкараулил ее и не менее шести раз ударил ножом в шею и туловище.

Женщина не погибла — она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Двух сообщников директрисы задержали, следствие будет просить суд арестовать их. Дело завели по статье о покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору.

В издании «Подъем», где работают бывшие сотрудники радиостанции «Говорит Москва», сообщается, что речь идет о директрисе школы «Русский Гарвард» Василисе Масловой и Светлане Хананашвили, супруге муниципального депутата Михаила Хананашвили от партии «Яблоко».

Сам депутат рассказал «Подъему», что это уже второе нападение на его жену — первое произошло в октябре 2018 года, и он связывал его со своей депутатской деятельностью, однако теперь «верит», что их организовала Маслова. По его словам, он близко дружил с ней, но два года назад начал «сокращать» эти отношения, так как понял, что в них «идет некий перегиб». По его мнению, это могло стать причиной организации нападений.

«Причина личная. Я так понимаю, что меня хотели оставить без супруги, цель была такая. У Василисы были достаточно сильные чувства ко мне. У нас были дружеские и деловые отношения, мы близко дружили, но когда стало понятно, что некий идёт перегиб, я отношения почти два года назад начал очень сильно сокращать, что привело к первому нападению в октябре 2018 года. Тупым предметом ударили супругу по голове, там было сотрясение. Тогда я предполагал, что это связано с моей профессиональной деятельностью, потому что она была оппозиционно активна. А сейчас вот второе нападение. Там были перегибы во взаимоотношениях, периодически странные подарки. К сожалению, я верю в то, что это она», - рассказал Хананашвили.

Издание «ТВЦ» сообщает, что, судя по информации в социальных сетях, чета Хананашвили воспитывает двух дочерей 9 и 11 лет. Светлана работает главным бухгалтером компании PBF GROUP, которая занимается продажей средств защиты от мошенничества с банковскими картами.

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