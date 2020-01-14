В Николаеве разыскивают женщину, пропавшую без вести в канун Нового года

В Николаеве полиция разыскивают женщину, которая 31 декабря ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Сообщается, что Ирина Мельникова 1973 года рождения 31 декабря 2019 года вышла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. В полиции уточняют, что у женщины расстройства здоровья.

«Приметы: на вид 46 лет, рост 165 - 170 см, среднего телосложения, волосы темные. Имеет расстройства здоровья. Может иметь неопрятный вид. Была одета в темную куртку, белую шапку, ботинки – валенки», - сообщают в полиции.

Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 49-87-01, 49-87-02, 093-858-38-38, 102.