В Николаеве на четверг опять запланировали разведение мостов

В Николаеве на четверг, 16 января, запланировано разведение Варваровского, Ингульского и пешеходного понтонного мостов.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «ЭЛУ автодорог».

Разводку запланировали с 12:00 до 13:00, когда из акватории «Николаевского судостроительного завода» выйдет десантный корабль «Юрий Олефиренко». Резервный день для разведения мостов – 17 января, время также определили с 12:00 до 13:00.

Напомним, что в ноябре и декабре 2019 года также планировали разведение мостов для вывода корабля «Юрий Олефиренко», но в итоге разведение мостов отменили.