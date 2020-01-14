В Николаеве патрульная полиция ищет водителя, который устроил ДТП и скрылся

В Николаеве патрульная полиция разыскивает неизвестный легковой автомобиль темного цвета и его водителя, который подозревается в совершении ДТП 11 января.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

ДТП случилось около 1 часа ночи на проспекте Богоявленском, в районе перекрестка с улицей Космонавтов. Неустановленный автомобиль столкнулся с машиной «Smart», после чего покинул место происшествия.

Патрульные просят граждан, которые имеют какие-либо сведения об указанном ДТП или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефонам (063) 956-66-67, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: улица Новозаводская 1Б/1, кабинет 113.

Напомним, что ранее полиция искала водителя, который сбил женщину в Арбузинском районе.