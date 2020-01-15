Дым от лесных пожаров в Австралии может облететь весь земной шар, - ученые

Дым от лесных пожаров в Австралии, которые начались в стране с осени, в ближайшее время совершит полный оборот вокруг Земли и вернется в Австралию.

Об этом сообщает «Сноб».

8 января дымовой шлейф прошел уже половину пути и был в Южной Америке. Ученые следят за дымом от лесных пожаров в Австралии с конца декабря. Установлено, что шлейф уже оказал негативное влияние на Новую Зеландию: там регистрировали загрязненный воздух и потемневший снег на вершине горы.

Климатолог из Университета Рединга Николя Беллуин сказал телеканалу CNN, что загрязненный воздух из-за лесных пожаров Австралии распространяется по всему миру. Если такие стихийные бедствия в стране будут постоянно, то воздействие на климат будет значительным и заметным.

Напомним, в январе огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. По меньшей мере 28 человек погибло по всей стране, ученые рассказали о гибели не менее миллиарда животных.