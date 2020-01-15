Из-за схода лавин в Гималаях погибли 70 человек

В результате схождения лавин в высочайших горах мира Гималаях с воскресенья, 12 января, погибли не менее 70 человек. Больше всего пострадал подконтрольный Пакистану регион Кашмир, где в результате оползней снега погибли 55 человек. Еще 15 человек стали жертвами лавин в соседнем Афганистане.

Об этом сообщает AP.

Вследствие последних смертей общее число погибших в двух странах из-за суровой погоды увеличилось с воскресенья до 126.

Среди этих погибших 41 человек погиб в результате одной лавины в долине Нилум, а 14 человек погибли в других частях региона.

Ранее во вторник, 14 января, министр по управлению чрезвычайными ситуациями в Кашмире Ахмад Раза Кадри объявил чрезвычайное положение в пострадавших районах.

«Спасатели сталкиваются с трудностями при попытках добраться в пострадавшие деревни», –сказал он.

Военные вертолеты использовались для эвакуации людей, поскольку власти пытаются открыть шоссе и добраться до людей, отрезанных от сильного снегопада и лавин в Пакистане и Афганистане.

Также сильно пострадала от обильного снегопада провинция Белуджистан на юго-западе Пакистана, где погибли 20 человек, сказал представитель Национального управления Пакистана по борьбе со стихийными бедствиями Васим Уддин, добавив, что в некоторых районах провинции было меньше шести дюймов снега (более 15 сантиметров). Двенадцать человек также погибли в результате инцидентов, связанных с погодой, в восточной провинции Пакистана Пенджаб.

В Афганистане Государственное министерство по борьбе со стихийными бедствиями подтвердило, по крайней мере, еще 15 смертей за ночь, увеличив число погибших в результате инцидентов, связанных с погодой, с воскресенья до 39.

На сегодняшний день по всему Афганистану около 300 домов повреждены из-за снегопада, наводнений и оползней, сообщает агентство. В понедельник жители афганской столицы Кабула, где температура упала до -15 градусов по Цельсию, отказались от вождения автомобилей.

Напомним, как американцу пришлось три недели выживать на морозе на Аляске, а чтобы его спасли, он вытоптал надпись SOS на снегу.