В Николаеве автомобиль полиции охраны из-за скользкой дороги зацепил пешехода

В среду, 15 января, в Николаеве на улице Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие при участии пешехода и автомобиля управления полиции охраны.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции.

По предварительной информации, автомобиль «Renault Duster» двигался по улице Космонавтов в сторону Херсонского шоссе , в то время как на пешеходный переход в районе улицы Винграновского выбежала девушка. Водитель предпринял попытку экстренного торможения, но из-за скользкой дороги зацепил пешехода.

В результате столкновения девушка травм не получила, от медицинской помощи и оформления ДТП она отказалась. Но на место инцидента прибыли следователи Госбюро расследований для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, как в Херсонской области полицейский на своем автомобиле столкнулся с машиной патрульных.