В Южноукраинске из-за короткого замыкания загорелась легковушка

Фото - иллюстрация Ночью в среду, 15 января, в Южноукраинске загорелся легковой автомобиль.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 1:57 по экстренному номеру «101» сообщили о пожаре автомобиля «Chevrolet Aveo» на улице Энергостроителей.

По указанному адресу прибыло дежурное отделение 25-й государственной пожарно-спасательной. В 2:03 пожар был локализован, в 2:05 – его ликвидировали на площади 2 квадратных метра. Вероятная причина возгорания - короткое замыкание электросети.

К тушению привлекалась одна единица техники и четыре человека.

Напомним, как в Николаеве на светофоре загорелся автомобиль – на помощь водителю пришли очевидцы и патрульные.