В Николаеве и области за сутки произошли четыре пожара жилья

В Николаеве и Николаевской области за сутки 14 января произошло четыре пожара в жилье.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 06:04 дежурный караул 20-й государственной пожарно-спасательной части выехал на тушение частного жилого дома на улице Валерия Бойченко в городе Новый Буг. Как выяснилось, горело одновременно несколько комнат, и огонь успел перекинуться на перекрытия здания. В 06:26 звено газодымозащитников локализовало пожар площадью 50 квадратных метров и в 07:26 - ликвидировало, не допустив распространения на хозяйственное здание, расположенное неподалеку. Причина устанавливается.

Вечером, в 20:04, на линию «101» сообщили о пожаре летней кухни на улице Молодежной в селе Бугское Вознесенского района. По вызову направились пожарные 12-й ГПСЧ и местной пожарной охраны «Александровка». По прибытию установлено, что огонь с летней кухни перекинулся на перекрытие гаража. В 20:30 пожар на площади 30 квадратных метров локализовали, в 20:50 - ликвидировали, его причина устанавливается.

В этот же день дважды зафиксировано пожары в квартирах николаевцев на проспекте Богоявленском и улице Колодезной.

Причиной этих пожаров стало короткое замыкание электросети. В первом случае произошло замыкание фена, стиральной машины, в другом – удлинителя и елки.

К тушению от ГСЧС привлекалось пять единиц техники, 17 человек. На местах работали аварийные бригады АО «Николаевгаз», «Николаевоблэнерго», сотрудники полиции.

Напомним, как в Николаеве женщина из-за курения в постели едва не сожгла квартиру.