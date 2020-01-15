В Одессе журналистов не пустили на брифинг главы налоговой – один из них пытался силой попасть в здание

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов дал брифинг для журналистов в Одессе, на который пустили только представителей «1+1» и «Интер».

Об этом сообщили местные издания «Думская», «Пушкинская», Odessa.online, «Одесса-медиа» и другие.

По данным «Думской», в здание налоговой на Семинарской улице не пустили корреспондентов и операторов как минимум восьми изданий и телеканалов, в том числе самой «Думской», «Думская ТВ», «Пушкинская», «Редакция», «5-й телеканал», «Украина». Охранник заявил, что пропускает только журналистов, которые есть в списках.

По неофициальной информации, на брифинг пропустили только сотрудников лояльных к нынешней власти телеканалов «1+1» и «Интер».

Пресс-секретарь Сергея Верланова заявила, что пустить всех работников СМИ не представляется возможным, так как здание Налоговой службы является "режимным объектом".

- Аккредитацию запустили действительно очень поздно, потому что до последнего не было решено, едем или не едем. Решение ехать было очень спонтанным, и те кто успел, аккредитовались, - сказала она.

Издание «Редакция» опубликовала видео, как журналист «Думской» пытается выломать турникет и попасть на пресс-конференцию.

Отметим, брифинг Верланова был связан с первым громким коррупционным скандалом в его ведомстве - задержанием начальницы одесской налоговой Натальи Чеботаревой. По данным НАБУ, она предлагала сотруднику прокуратуры взятку в размере 25 тысяч долларов ежемесячно за то, чтобы тот закрывал глаза на нарушения в работе ведомства.