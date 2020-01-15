Президент Ирана извинился, что страна не сразу признала, что сбила украинский самолет

Глава Ирана Хасан Роухани официально извинился за то, что Тегеран долгое время не хотел признавать, что его система ПВО сбила украинский самолет.

Об этом он заявил в среду, 15 января, передает ТАСС со ссылкой на иранское телевидение.

- Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон, - сказал президент.

Также он потребовал от ВС Ирана представить больше информации о катастрофе украинского самолета.

- Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все (детали - ПН) расследования», - сказал президент.

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет. Позже Иран подтвердил, что самолет был сбит их ракетой.