На Луганщине мальчик нашел на улице и принес домой взрывчатку – у него осколочные ранения лица

В подконтрольным боевикам Миусинске под Луганском 12-летний мальчик нашел недалеко от дома похожий на трубку предмет и принес домой, где тот позже взорвался.

Об этом сообщатся в отчете на сайте СММ ОБСЕ.

По словам его матери, 12 января недалеко от их дома в западной части Миусинска (приблизительно в 2 километрах к северо-западу от полигона) он нашел похожий на трубку предмет длиной 10 сантиметров и принес его домой, где тот позже взорвался.

В результате срабатывания устройства мальчик получил осколочные ранения лица (в том числе глаза).

Напомним, что 4 января в районе населенного пункта Золотое-5 подорвался грузовик одного из подразделений Объединенных сил, в результате чего погиб военнослужащий.