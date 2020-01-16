В Николаеве горел дачный дом – пожарные успели спасти первый этаж здания

Вечером в среду, 15 января, в Центральном районе Николаева произошел пожар в дачном доме.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 18:13 по экстренному номеру «101» сообщили о пожаре на улице Набережной на территории садово-виноградного общества «Активист». В сообщении говорилось о том, что горит двухэтажный дачный дом.

По указанному адресу прибыло одно отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части, два от аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения, дежурная смена оперативно-координационного центра. Пожарные установили, что очаг пожара возник на втором этаже и огонь успел распространиться на площадь 50 квадратных метров. Благодаря оперативной работе сотрудников ГСЧС удалось не допустить распространения пламени на низкий этаж. В 18:50 пожар был локализован, в 19:40 - ликвидирован.

Причина пожара устанавливается. К его тушению привлекалось 11 спасателей, три единицы пожарно-спасательной техники. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, аварийные бригады ОАО «Николаевгаз».

Напомним, как в Николаеве женщина из-за курения в постели едва не сожгла квартиру – ее вывели из жилья спасатели.