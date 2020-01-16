На Намыве на кольце водитель легковушки вылетел с дороги, зацепил столб и уехал с места аварии

Скришнот видео В четверг, 16 января, в Николаеве на кольце в микрорайоне Намыв водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Водитель автомобиля двигался по кольцу со стороны улицы Киевская в сторону улицы Озерная, при этом транспортное средство заносило в стороны.

Когда авто выехало на Озерную, водитель не справился с управлением, из-за чего легковушка вылетела за пределы проезжей части, зацепила столб и ее развернуло на 180 градусов.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что на момент, когда на место авария прибыл экипаж полиции, не было ни автомобиля, ни самого водителя.

Напомним, как в Вознесенске «Opel» после столкновения со столбом превратился в груду металла.