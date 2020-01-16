На Николаевщине инкассаторский автомобиль застрял на полевой дороге – машину вытащили спасатели

В селе Полянка Арбузинского района Николаевской области 15 января на бездорожье застрял автомобиль «Volkswagen Т5».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Происшествие случилось 15 января около 11:40. Судя по фото, опубликованному спасателями, на грунтовой дороге застрял инкассаторский автомобиль «Приватбанка». На место прибыло дежурное отделение спасателей, с применением лебедки и аварийно-спасательного автомобиля сотрудники ГСЧС отбуксировали машину с проблемного участка дороги. В дальнейшем водитель продолжил движение.

Напомним, что ранее в Полтаве машина инкассаторов на скорости врезалась в полицейский автомобиль и перевернулась.